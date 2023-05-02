Кирьянов Василий Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирьянов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9368. кирьяновъ, Василій Ефимовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бронницк. у., Лобановск. в., д. Житкова, 47 л.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663У., арест. отд. 1½ г. Исп. 3 Дек. 908. | 904 41943 1655 У. | 95 3050 169 М. | 99 95648 1655 У. | 93 35260 169 М. | 98 36604 169 М. | 92 90898 172 М. | 96 88550 1655 У.
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