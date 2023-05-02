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Янчак Мефодий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Янчак
Имя
Мефодий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 488
Источник
Скан
Оригинальная запись
142200. ЯНЧАКЪ, МЕФОДІЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Новомосков. у., Афанасьевск. в., д. Грушевки, 23 л.; — З. Н. 1 уч. Новомосковск. у. 13 Марта 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Сент. 909.

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