Лагутин Сергей Нилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лагутин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Нилов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11614. ЛАГУТИНЪ, СЕРГЪЙ ниловъ. Лиш. ос. пр. взъ к. Болхов. у., в. и с. Буннна, 5 л., рд. въ г, Орлѣ; — Орлов. О. С., 4 п. 1643 У., арест. ОТД. 3½ г. Исп. 10 Нояб. 908. 905 40803 1655 У. |901 60855 169 М. 904 24073 169 М.
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