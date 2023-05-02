Звирбуль Карл Иовов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Звирбуль
- Имя
- Карл
- Отчество
- Иовов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46870. ЗВИРБУЛЬ, КАРЛЪ ІОВОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вольмарск. у., Мойзекюльск. в., 41 г.; — Рижск. О. С. (въ 5 р.), 13, 1641 и 1654 У., арест. отд. 3 г. Исп. 2 Іюня 905. | 902 96524 1655 У. | 98 22609 170 М. | 900 92506 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 94086 | 96 41365 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.