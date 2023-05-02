Новолоцкий Николай Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новолоцкий
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 289
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136881. НОВОЛОЦКІЙ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. Сн. к., 11л., рд. Никольск. у., Бобро-Захарьевск, в., въ д. НикипѢловлй;— Г. С. 1 уч. г. Кронштадта 24 Сент. 909, 169 М., подъ отвЪтств. надз. родит. Исп.16 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.