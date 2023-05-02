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Новолоцкий Николай Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новолоцкий
Имя
Николай
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
136881. НОВОЛОЦКІЙ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. Сн. к., 11л., рд. Никольск. у., Бобро-Захарьевск, в., въ д. НикипѢловлй;— Г. С. 1 уч. г. Кронштадта 24 Сент. 909, 169 М., подъ отвЪтств. надз. родит. Исп.16 Окт. 909.

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