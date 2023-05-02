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Янковский Варфоломей Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Янковский
Имя
Варфоломей
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 487
Источник
Скан
Оригинальная запись
142177. ЯНКОВСКІЙ, ВАРФОЛОМЕЙ Игнатьевъ. К. Дриссен. у., Короновичск. в., д. Попелушевой, 30 л.; — З. Н. 1 уч. Дриссен. у. 29 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Нояб. 909.

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