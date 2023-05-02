Ушаков Андрей Ионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушаков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Ионов
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51189. УШАКОВЪ, АНДРЕЙ ІОНОВЪ. К. Тамбов. г., Спасск. у., в. и с. Кириллова, 50 л.; — 3. Н. 6 уч. Чембар. у. (во 2 р.), 170 и 172 М., тюр. 11 м. Исп. 30 Марта 904 (Вѣр.). | 903 28129 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.