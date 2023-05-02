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Конюхов Дмитрий Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конюхов
Имя
Дмитрий
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
24 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7423. Конюхов Дмитрий Гаврилович, 32 л., б. Уфимск. г., б. Мензелинск. у., Афанасьинск. в., Н. С. Трусовск. р. Астраханск. г. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 24 июня 926.

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