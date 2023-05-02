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Ефремов Александр Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Александр
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
12 январь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
64755. ЕФРЕМОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ильинъ. Мщ. г. Благовѣщенска, 26 л.; — Благовѣщенск. О. С., 134, 135, 149, 152, 294 и 303 У., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 12 Янв. 907.

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