Ефремов Александр Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефремов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64755. ЕФРЕМОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ильинъ. Мщ. г. Благовѣщенска, 26 л.; — Благовѣщенск. О. С., 134, 135, 149, 152, 294 и 303 У., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 12 Янв. 907.
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