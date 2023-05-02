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Ромашин Степан Илларионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ромашин
Имя
Степан
Отчество
Илларионов
Дата исполнения приговора
__ август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
68338. РОМАШИНЪ,СТЕПАНЪ ИЛЛАРІОНОВЪ. К. Пронск. у., в. и с. Дурного, 31 г.; — Пронск. У. С.. 177 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Авг. 907. 

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