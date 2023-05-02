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Чувикин Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чувикин
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
02 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
12347. ЧУВИКИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 43 л., Тульск. у., Узловск. р., д. Кожинки. Н. С. Узловск. р. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 2/ІІ—26.

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