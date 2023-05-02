Абдулхаликов Усман
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдулхаликов
- Имя
- Усман
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129241. АБДУЛХАЛИкОВЪ, УСМАНЪ (Гусманъ). Мщ. г. Кустаная, 33 л.; — М. С. 1 уч. Кустанайск. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 2 Сент. 909. | 18 Нояб. 908 г. М. С. 1 уч. Кустанайск. у., за кражу—тюр. 5 м.
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