Агинцев Василий Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агинцев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44695. АГИНЦЕВЪ, ВАСИЛІЙ НИКИФОровъ. К. Тюмен. у., Червишевск. в., д. Земляной, 36 л., рд. въ г. Томскѣ; — М. С. 1 уч. Бійск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Мая 905.
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