Мусин Мухаметгата
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мусин
- Имя
- Мухаметгата
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5752. МУСИН, МУХАМЕТГАТА, 45 л. Гр. Осинск. ,. у Бардымск. в., д. Барда;—Н. С. 3 уч. Осинск. у. Самогон, лиш. св. 1 г. Исп. 7 окт. 921.
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