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Мочалин Александр Адрианов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мочалин
Имя
Александр
Отчество
Адрианов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
67166. МОЧАЛИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ АДРІАНОВЪ. К. Липецк. у., Фащевск. в., с. Двурѣчки, 32 л.; — Г. С. г. Липецка, 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего Г. С., отъ 30 Мая 907 г., тюр. 6 м. Исп. 14 Іюня 907. 

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