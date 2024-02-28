Мочалин Александр Адрианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мочалин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Адрианов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67166. МОЧАЛИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ АДРІАНОВЪ. К. Липецк. у., Фащевск. в., с. Двурѣчки, 32 л.; — Г. С. г. Липецка, 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего Г. С., отъ 30 Мая 907 г., тюр. 6 м. Исп. 14 Іюня 907.
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