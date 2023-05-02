Бобрик Татьяна Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобрик
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13336. БОБРИК, ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА, 26 л. Гр. Лепельск. у., Ореховск. в., д. Бобрики; — Н. С. Грузинск. уч. г. Москвы. Покупка самог., лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. лиш. св. 6 м. условно и пр. р. 6 м. Исп. 24 июня 920.
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