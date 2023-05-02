Павлов Василий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 331
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 150988. ПАВЛОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСѢевъ (онъ же Модейко). К. Крестецк. у., Менеликовск. в. д. Концова, 17 л., рд. т. же у., въ пос. Малой-Вишерѣ; — Новгород. О. С. 21 Сент. 909, 134, 135, 2 ч. 139 и 1454 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 17 Сент. 909 г. (1647 У. — тюр. 1 г.), каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 31 Окт., счит. ср. съ 17 Сент. 909. | 906 44613 169 М. | 905 49433 170¹ М. | 906 5691 169 М.
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