Килиян Антон Якубов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Килиян
- Имя
- Антон
- Отчество
- Якубов
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21539. КИЛІЯНЪ (онъ же Килиновскій), Антонъ Якубовъ. Кр. (лѣсн.), 52 л.; род. Плоцк. у., въ д. Козлово, жилъ Серпецк. у., въ д. Буды Крашевскія; приг. М. С. г. Плонска, по 169 и 2 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 9 Февр. 1885 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.