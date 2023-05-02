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Арбузова Анна Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арбузова
Имя
Анна
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
17 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
199. Арбузова Анна Николаевна, 19 л., Тульск. г., Новосильск. у., Корлаковск. в. и. с. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 1г. П. в. з. с. 17/І—26.

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