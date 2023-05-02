Арбузова Анна Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арбузова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 199. Арбузова Анна Николаевна, 19 л., Тульск. г., Новосильск. у., Корлаковск. в. и. с. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 1г. П. в. з. с. 17/І—26.
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