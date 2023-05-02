Ионова Екатерина Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ионова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4693. Ионова Екатерина Федоров., 45 л., Сталинградск. у., Дубовск. в. и с. Н. С. 6 уч. Сталинградск. у. Ст. ст. 17, 162 п. "б", л. с. 6 м. 23 февр. 927.
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