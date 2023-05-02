Мистрюков Василий Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мистрюков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5487. МИСТРЮКОВ, ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ, 26 л. Гр. Моршанск. у., Тараксинск. в., с. Вяжли; —Н. С. 12 уч. Моршанск. р. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 25 окт. 921.
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