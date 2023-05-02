Григорьев Сергей Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37466. ГРИГОРЬЕВЪ, СЕРГѢЙ ЗАХАровъ. Сс.-пос. Верхнеудин. у., Погроминск. в., д. Градовъ, 29 л., рд. Коротоякск. у., въ Осинск. в. и с.; — Читин. О. С., 2 ч. 1484 У., 375 и 438 У. о сс., во времен. раб. на зав. 4 г. Исп. 25 Окт. 908. | 24 Іюля 903 — Варшавск. Воен. С. — каторж. раб. 9 л.
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