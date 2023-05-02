Бурас Григорий Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурас
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2581. БУРАС ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ, 30 л., г. Харькова. Московск. Губсуд. Ст. 2 ч. 130, расстрел, по амн. замен, лиш. св. 10 л. и пор. пр.
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