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Бурас Григорий Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурас
Имя
Григорий
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
2581. БУРАС ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ, 30 л., г. Харькова. Московск. Губсуд. Ст. 2 ч. 130, расстрел, по амн. замен, лиш. св. 10 л. и пор. пр.

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