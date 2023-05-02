Абрамов Павел Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12570. АБРАМОВ, ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л. Гр. Владимирск. у., Ундельск. в., д. Братилова; — Н. С. карбата г. Владимира. Должн. прест., лиш. св. 5 л., с зач. 1 м. и 11 д. пр. з. Исп. в сент. 920.
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