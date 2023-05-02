Быкова Наталья Ильина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быкова
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Ильина
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101171. БЫКОВА, НАТАЛЬЯ ИЛЬИНА, 50 л. К. Лизенск. у., Черкасск. в., д. Барковой, рд. т. же у., Вахновск. в., въ с. Коротышѣ; — Елецк. О. С., 7 Мая 911, 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 8 Іюля 911. | 910 15692 169 М. | 908 121050 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 46141.
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