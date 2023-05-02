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Чижиков Михаил Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чижиков
Имя
Михаил
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
13386. Чижиков Михаил Тихонович, 24 л., Гомельск. г., Могилевск. у., Круглянск. в. Н. С. 14 уч. Бежицк. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 5 окт. 926.

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