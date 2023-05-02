Салущев Порфирий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Салущев
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87175. САЛУЩЕВЪ, ПОРФИРІЙ ПЕТровъ, 33 л. К. Оренбург. у., Покровск. в., рд. Тамбов. у., Горѣльск. в., въ сл. Полковой; — Оренбург. О. С., 15 Дек. 910, 114, 152¹, 1641, 9 и 1654 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 1 г. и 11 м. предвар. заключ. Исп. 29 Марта 911. | 908 64570 170 М. | 904 91662 169 М.
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