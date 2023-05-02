Савинков Иван Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савинков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18740. САВИНКОВ, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 41 г. Гр. Красноярск. у., Б.-Могоевск. в., с. Н.-Васильево; — Н. С. 5 уч. Красноярск. у. Кража, пр. р. 3 г., по амн. нак. сокр. до 1 г. Осужд. 27 июня 920.
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