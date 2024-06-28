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Иваненко Пелагея Яковлева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иваненко
Имя
Пелагея
Отчество
Яковлева
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
46966. ИВАНЕНКО(ВА), ПЕЛАГЕЯ ЯКОВлева. К. Полтав. у., Чутовск. в., с. Искровки, 23 л.; — М. С. 6 уч. г. Харькова, 169 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 8 Іюня 905.

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