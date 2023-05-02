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Проворов Михаил Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Проворов
Имя
Михаил
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
27927. ПРОВОРОВ, МИХАИЛ КУЗЬМИЧ, 50 л. Гр. Пошехонье-Володарск. у., Первомайск. в., д. Погорелки; — Р. Т. г. Ярославля. Восстание, лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г. Исп. 27 окт. 920.

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