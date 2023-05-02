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Жевтонг Иван Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жевтонг
Имя
Иван
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
15 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4604. ЖЕВТОНГ ИВАН КАРПОВИЧ, 22 л., Бугурусланск. у., с. Пшенички. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. Ст. ст. 180 п. «е», 208 ч. 3, лиш. св. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 15 авг. 923

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