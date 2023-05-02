Жевтонг Иван Карпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жевтонг
- Имя
- Иван
- Отчество
- Карпович
- Дата исполнения приговора
- 15 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4604. ЖЕВТОНГ ИВАН КАРПОВИЧ, 22 л., Бугурусланск. у., с. Пшенички. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. Ст. ст. 180 п. «е», 208 ч. 3, лиш. св. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 15 авг. 923
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