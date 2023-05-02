Густавов Николай Густавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Густавов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Густавов
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145056. ГУСТАВОВЪ, НИКОЛАЙ ГУставовъ (Ивановъ). Мщ. г. Шлиссельбурга, 21 г., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. 1 Сент. 909, 114, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Нояб. 909. | 905 80203 1655 У. | 12 Марта 902 г. СПБ. Ст. М. С. 5 уч., 3 п. 170 и 172 М., тюр. 1½ м. | 905 2234 1655 У. | 901 33970 172 М.
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