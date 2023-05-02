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Ждан Лука Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ждан
Имя
Лука
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
04 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4596. ЖДАН ЛУКА ОСИПОВИЧ, 42 л., б. Минск. г., Новогрудск. у., с. Дубова. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 янв. 923.

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