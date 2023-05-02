Бахтадзе Лазарь Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бахтадзе
- Имя
- Лазарь
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129930. бАХТАДЗЕ, ЛАЗАРЬ ГРИГОРЬевъ. Мщ. г. Кутаиса, 24 л., рд. въ м. Хоннѣ, Кутаисск. у.; — Московск. Ст. С. М. С. 25 Сент. 909, 13, 14² и 169 М., по слож. съ нак. по приг. М. С. Кузнецк. уч. г. Москвы отъ 5 Авг. 909 г. (169 М.—тюр. 3 м.), тюр. 7 м. Исп. 29 Сент., счит. ср. съ 5 Авг. 909.
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