Болдышев Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдышев Иван Михайлов

Болдышев Иван Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болдышев
Имя
Иван
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130183. БОЛДЫШЕВЪ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ (онъ же Болдашевъ). К. Керенск. у., Черкасск. в., д. Ильинской, 49 л.; — М. С. 4 уч. г. Новороссійска 16 Сент. 909, 16 и 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ909 г. № 62316, тюр. 6 м. Исп. 5 Окт., счит. ср. съ 5 Іюля 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close