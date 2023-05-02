Болдышев Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болдышев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130183. БОЛДЫШЕВЪ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ (онъ же Болдашевъ). К. Керенск. у., Черкасск. в., д. Ильинской, 49 л.; — М. С. 4 уч. г. Новороссійска 16 Сент. 909, 16 и 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ909 г. № 62316, тюр. 6 м. Исп. 5 Окт., счит. ср. съ 5 Іюля 909.
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