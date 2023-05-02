Фельдт Гейнрих Якобов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фельдт
- Имя
- Гейнрих
- Отчество
- Якобов
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140499. ФЕЛЬДТЪ, ГЕЙНРИХЪ ЯКОБОВЪ (онъ же Вельдтъ). К. Вейсенштейнск. у., Оррисорск. в., 30 л.; — М. С. 2 уч. Везенб.-Вейсенштейнск. окр. 3 Окт. 909, 169 М., тюр. 3½ м. Исп. 22 Окт. 909.
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