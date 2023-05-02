Хабибуллин Хаирулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хабибуллин
- Имя
- Хаирулла
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10799. ХАБИБУЛЛИН ХАИРУЛЛА, 47 л., Мензелинск. к. Н. С. 5 уч. Мензелинск. к. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 3/І—26.
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