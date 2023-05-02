Дубов Емельян Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубов
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46591. ДУБОВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Корчен. у., Паскинск. в., д. Сотскаго, 35 л.; — Москов. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1485 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 21 Мая 905.
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