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Ромахин Михаил Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ромахин
Имя
Михаил
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
23 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8337. РОМАХИН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ, 25 л., Козельск. у., Стреленск. в., д. Стрельны. Н. С. 1 уч. Козельск. у. Ст. 140-а, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 23 июня 923.

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