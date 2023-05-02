Осипов Ермолай Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Ермолай Осипович

Осипов Ермолай Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Ермолай
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7266. ОСИПОВ ЕРМОЛАЙ ОСИПОВИЧ, 25 л.,Ядринск. у., Аликовск. в., д. Тимерчкасов. Чувашск. Облсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 4 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.