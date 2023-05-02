Клиобе Теодора
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клиобе
- Имя
- Теодора
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39624. КЛІОБЕ, ТЕОДОРА (она же Клобе) (внѣбр.). Мщ. г. Тельшей, 25 л.; — Митавск. О. С., 133, 4 п. 134, 135, 149 и 2 ч. 1451 У., по слож. съ нак. по приг. М. С. 2 уч. Туккумъ-Тальсен. окр. отъ 12 Сент. 907 г. (по 2 ч. 1460 У. — арестъ 3 н.), съ лиш. ос. пр. тюр. 3 г. и 4 дн. Исп. 29 Янв. 909.
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