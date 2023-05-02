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Маховицкий Иван Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маховицкий
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
24 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
26482. МАХОВИЦКИЙ, ИВАН ЕГОРОВИЧ, 18 л. Гр. Курск. у., Казацк. в., с. Пушкарная; — Н. С. 2 уч. Курск. окр. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 24 марта 920.

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