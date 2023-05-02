Шакурин Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шакурин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30357. ШАКУРИН, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 47 л. Гр. г. Можайска; — Н. С. 4 уч. г. Пензы. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 4 июля 920. | 910 28856 2 ч. 1655 У. | 95 53941 169 М. | 900 113802 1655 У. | 95 36338 160 М. | 97 65917 169 М.
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