Васильев Сергей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Сергей
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45671. ВАСИЛЬЕВЪ, СЕРГѢЙ. К. Гдовск. у., Выскотск. в., д. Залѣсья, 23 л.; — СПБ. Ст. М. С. 33 уч. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Мая 905. | 903 46549 169 М.
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