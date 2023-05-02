Озерник Кирилл Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Озерник
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105940. ОЗЕРНИКЪ, КИРИЛЛЪ ГЕРАСИМОВЪ (онъ же Азерникъ). Лиш. сс. пр. изъ к. Дриссен. у., Кохановичск. в., д. Червонцевъ, 22 л., — Витебск. О. С., 149, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 111204 и 909 г. № 14593, арест. отд, 2½. г. Исп. 19 Мая 909. 906 8921 1642 У. | 904 61232 169 М. 905 85266 169 М.
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