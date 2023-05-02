Ботхен Абрам Шлемов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ботхен
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Шлемов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130287. БОТХЕНЪ, АБРАМЪ ШЛЕМОВЪ (Мошковъ) (онъ же Лейдерманъ, Цисеръ и Боткинъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. в. и м. Любомли, Влад.-Волын. у., 68 л.; — Луцк. О. С. 21 Сент. 909, 114, 152, 9 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 17 Апр. 908 г. (1 ч. 1655 У.—т. 2 г.), тюр. 2 г. Исп. 12 Окт. 909. | 908 100351 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 100352 и въ 907 г. № 54990. | 97 46515 169 М. | 87 74675 169 М. | 96 81464 1655 У. | 87 49434 1655 У. | 91 12909 1655 У. | 82 34209 169 М.
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