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Панкратов Иван Харитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панкратов
Имя
Иван
Отчество
Харитонович
Дата исполнения приговора
05 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7410. ПАНКРАТОВ ИВАН ХАРИТОНОВИЧ, 38 л., Кинешемск. у., Тезинск. в., д. Черичиха. Иваново-Вознесенск. Губсуд. Ст. ст. 113 ч. 2, 116, 188, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 июня 923.

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