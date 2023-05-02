Тобиш Мартин Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тобиш
- Имя
- Мартин
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140014. ТОБИШЪ, МАРТИНЪ АЛЕКСАНДРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Опатовск. у., гм. Опатовъ, д. Захцинекъ, 23 л.; — М. С. г. г. Опатова и Островца 29 Сент. 909, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909. | 909 58654 1647 У. | 904 45974 170¹ М.
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