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Тобиш Мартин Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тобиш
Имя
Мартин
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
Источник
Скан
Оригинальная запись
140014. ТОБИШЪ, МАРТИНЪ АЛЕКСАНДРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Опатовск. у., гм. Опатовъ, д. Захцинекъ, 23 л.; — М. С. г. г. Опатова и Островца 29 Сент. 909, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909. | 909 58654 1647 У. | 904 45974 170¹ М.

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