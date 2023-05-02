Лысенко Савелий Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лысенко
- Имя
- Савелий
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8372. ЛЫСЕНКО САВЕЛИЙ МАКАРОВИЧ, 21 г., Старобельск. у., Мостовск. в., с. Рубовки. В. Т. 8 стр. корп. Ст. 114а ч. 1, 180 п. п. «г», «е», лиш. св. 2 г. Исп. 28 авг. 923.
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