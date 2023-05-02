Тырников Евгений Никанорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тырников
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Никанорович
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12223. ТЫРНИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКАНОРОВИЧ, 21 г., б. Царицынск. г., Хоперск. окр. Н. С. 4 уч. Хоперск. окр. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 20/І—24.
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